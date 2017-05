Zum zweiten Rennwochenende der Saison kommt Lucas Auer als Gesamtführender in die Lausitz. Der 22-jährige Österreicher hat gute Erinnerungen an die Strecke. Hier gelang ihm vor einem Jahr der erste Sieg beim DTM. "Der Lausitzring ist nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Aber dort den ersten DTM-Sieg zu feiern, war schon etwas Großartiges. Wir haben vor dieser Saison aber einige Regeländerungen eingeführt. Deshalb muss es nicht unbedingt heißen, dass es wieder so gut läuft", so Auer.