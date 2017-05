Die Liste mit den Zusagen ist lang, die der Absagen kurz – kein Wunder! Zum ersten Mal überhaupt steht nahezu die komplette Finalmannschaft von 1997 wieder auf dem Rasen. Jenes Team, das Cottbus im wiedervereinigten Deutschland bekannt machte. Und, wie sich später Erfolgs-Trainer Eduard Geyer erinnerte, "den Menschen in den neuen Bundesländern, in einer Zeit des Umbruchs, ein Stück Selbstwertgefühl zurückgegeben hat".

Energie Cottbus, zu DDR-Zeiten graue Fußball-Maus und Fahrstuhlmannschaft, legte in der Saison 1996/97 den Grundstein für eine einzigartige Erfolgsgeschichte. 57 Pflichtspiele in Folge blieben die Lausitzer mit Thomas Hoßmang, Sven Benken und Jens Melzig ungeschlagen. Im DFB-Pokal räumte der Drittligist damals prominente Klubs wie St. Pauli, Duisburg oder Karlsruhe aus dem Weg. Bis in das Finale (0:2 gegen den VfB Stuttgart) schaffte es das Team um Vereinslegende Detlef Irrgang: "Das kann nicht jeder von sich sagen, in einem Pokalfinale gestanden zu haben. Cottbus war damals wie ein kleines gallisches Dorf und das Stadion der Freundschaft eine Festung. Da fühlte sich kein Gegner wohl. Und das haben wir ausgenutzt."

Moussa Latoundji kommt zum Beispiel aus dem Benin. "Er hat wirklich viel auf sich genommen, um bei diesem Event dabei zu sein", sagt Mitorganisator Scherbe. Der 39-jährige Ex-Mittelfeldspieler war auch dabei, als Energie Cottbus im April 2001 gegen Wolfsburg Bundesliga-Geschichte schrieb. Zum ersten Mal stand kein einziger deutscher Spieler in der Startelf. "Immerhin wurde ich in der zweiten Halbzeit noch eingewechselt", erinnert sich Scherbe.

Irrgang hat zusammen mit Jörg Scherbe, der zur Bundesliga-Aufstiegsmannschaft im Jahr 2000 gehörte, das Cottbuser Jubiläumsevent organisiert. In einem bunten Rahmenprogramm, das um 13 Uhr startet, sind drei Spiele eingebettet: Die 97er-Pokalmannschaft, sowie die 2000er- und 2006er-Aufstiegsmannschaften spielen jeweils gegeneinander. Da Cottbus mit dem ersten Aufstieg in die Bundesliga zu großen Teilen auf ausländische Spieler setzte ("Deutsche konnten wir nicht bezahlen", so Geyer damals), haben viele Akteure am Samstag eine weite Reise hinter sich.

Der Nachmittag steht unter dem Motto "Aufstiegshelden am Ball" und ist für Energie Cottbus auch eine Art Neustart bei der Traditionspflege. Zwar haben sich in den letzten Jahren immer mal wieder ehemalige Spieler getroffen, in diesem Umfang und in einem offiziellen Rahmen aber noch nicht. "Auf seine Tradition hat Energie Cottbus in den letzten Jahren kaum Wert gelegt. Unter dem neuen Präsidenten Michael Wahlich hat sich das jetzt geändert. Er kam auf uns zu. Und nun hoffen wir, dass diese große Veranstaltung der erste Schritt in die richtige Richtung ist", so Organisator Irrgang.

Wahlich hat in der Tat einen großen Anteil daran, dass sich Energie wieder mehr seiner Vergangenheit widmet. Seit Juni 2016 ist er im Amt. Ende 2016 hatte er sich erstmals mit FCE-Rekordspieler Irrgang zu einer Art Friedensgipfel getroffen. Irrgang und viele seiner Weggefährten fühlten sich in den letzten Jahren zurückgesetzt und ignoriert. Nach dem sportlichen Niedergang von Energie hatten sie auch deutlich Kritik an der Klubspitze geübt. "Es ist besser, wenn wir gemeinsam für Energie Cottbus kämpfen anstatt gegeneinander", sagte FCE-Präsident Wahlich Ende 2016 gegenüber der "Lausitzer Rundschau".