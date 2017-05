Polizei will erstmals Fanfeste per Live-Video beobachten

Parallel zum Evangelischen Kirchentag findet am Samstag in Berlin das DFB-Pokalfinale statt. Die Polizei bezeichnet das Sicherheitskonzept als "Mammutaufgabe" und setzt erstmals auf Live-Videobeobachtung.

Das Attentat von Manchester, bei dem mindestens 22 Menschen getötet wurden, könnte auch Auswirkungen auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag in Berlin haben. "Natürlich hat der Anschlag dazu geführt, dass jetzt überprüft, ob alle Punkte, die wir uns vorgenommen haben, greifen können", sagte Thomas Neuendorf, Sprecher der Berliner Polizei, dem rbb am Dienstag. Der parallel stattfindende Evangelische Kirchentag mache das Erstellen eines Sicherheitskonzepts zu einer "Mammutaufgabe".

Damit es nicht zu Zusammenstößen von gewaltbereiten Fans kommt, gilt eine strikte Fantrennung. Die Anhänger von Borussia Dortmund werden am Breitscheidplatz feiern, wo sie schon in den vergangenen Jahren immer wieder für ausgelassene Stimmung sorgten. Die Fans von Eintracht Frankfurt am Alexanderplatz. Zudem behält die Polizei noch eine dritte Fangruppe im Auge. "Wir müssen verhindern, dass Hertha-Fans nicht irgendwelche Rache-Aktionen suchen", sagte Neuendorf. Am 25. Februar war es vor dem Ligaspiel zwischen Berlin und Frankfurt im Stadtteil Moabit zu heftigen Randalen gekommen, 96 Personen wurden dabei festgenommen.

Während des Finalspiels gilt bei der Polizei die höchste Stufe der Alarmbereitschaft. 2.000 zusätzliche Beamte seien angefordert worden, die auch aus anderen Bundesländern anreisen würden. Das Spiel wird um 20 Uhr angepfiffen. Weil parallel der Evangelische Kirchentag in Berlin stattfindet, müssen Fans mit Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Olympiastadion rechnen. In der Halbzeitpause tritt Helene Fischer auf.