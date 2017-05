Die Sicherheitskonzepte für Kirchentag und Pokalfinale seien nochmals überprüft worden, versicherte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nach dem Anschlag bei einem Konzert in der Manchester Arena mit 22 Toten Anfang dieser Woche. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) verriet, dass 6.000 Polizisten am Samstag im Einsatz sein werden. Und sorgte sich: "Wir müssen aufpassen, dass wir mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht die eigentlichen Veranstaltungen ersticken."

Dabei hat es in diesem Jahr auch den Fußball schon erwischt. Am 11. April wurde die Mannschaft von Pokalfinalist Dortmund Ziel eines Anschlags. Ob das Attentat in Manchester bei den Dortmunder Spielern wieder die Bilder von diesem Abend in die Köpfe holte - wer weiß.

Fest steht aber, dass die Ereignisse nach dem Sprengstoffanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus zu einem Zerwürfnis zwischen Vereinsführung und Trainer geführt haben, so dass es niemanden überraschen würde, wenn Thomas Tuchel am Samstagabend zum letzten Mal auf der Bank von Borussia Dortmund sitzt.

Dabei könnte der eigenwillige Fußballlehrer eine bemerkenswerte Saison krönen, an deren Ende, trotz eines großen Umbruchs in der Mannschaft, des Anschlags und vieler Querelen, die direkte Champions-League-Qualifikation geschafft wurde.

Seine Abschiedsvorstellung könnte auch der exzentrische Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang geben, der ankündigte, nach dem Spiel eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. Paris, Milan und die Chinesen wedeln mit dem ganz großen Geld.