DFB-Pokalfinale in Berlin - Fans stimmen sich auf den großen Showdown ein

27.05.17 | 13:51 Uhr

Berlin im Ausnahmezustand: Neben dem Kirchentag findet am Samstagabend das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt statt. Zehntausende Fußballfans stimmen sich seit dem Morgen auf das Spiel ein - auch mit dem Segen von oben.



Die Party rund um das DFB-Pokal-Finale in Berlin hat friedlich begonnen. Unter den Fans herrsche "Feierstimmung", sagte ein Sprecher der Polizei rbb|24 am Samstag. Am Abend wird im ausverkauften Olympiastadion das Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund angepfiffen. Die Polizei rechnet mit rund 100.000 Besuchern im Zusammenhang mit dem Finale, ins Stadion passen rund 75.000 Fans.

Schwung an Fans kommt in Spandau an

Bis Sonntag läuft zudem der Evangelische Kirchentag, durch den ebenfalls rund 100.000 Menschen zusätzlich die Straßen der Hauptstadt bevölkern. Entsprechend umfangreich sind die Sicherheitsvorkehrungen, nicht zuletzt unter dem Eindruck des Anschlags in Manchester. Um 9.30 Uhr kamen am Bahnhof in Berlin-Spandau mehrere Hundert Fans an, die Polizei sei "mit einem entsprechenden" Aufgebot vor Ort gewesen. Viele Fans waren zudem in Berlin-Zehlendorf, wo der BVB am Morgen noch ein leichtes Training absolviert hatte.

Der Großteil der Frankfurt-Fans stimmt sich am Alexanderplatz auf das Endspiel ein. In Anspielung auf Torjäger und Kapitän Alexander Meier wurde ein U-Bahnhof von den Anhängern kurzfristig zur Haltestelle "Alex-Meier-Platz" umbenannt.



Die BVB-Fans versammeln sich am Breitscheidplatz. Hier legten am Donnerstag Fans beider Mannschaften Schals und Blumen nieder, um der Opfer des Anschlags vom Dezember 2016 zu gedenken.

Ökumenischer Gottesdienst vor Pokalfinale

Vor dem DFB-Pokalfinale haben Fußballfans gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirche am Samstag einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin gefeiert. Er stand unter dem Motto "Hass gehört nicht ins Stadion", einem Zitat des früheren Bundestrainers Berti Vogts. Der Einladung der beiden Kirchen zum Gottesdienst waren unter anderem DFB-Präsident Reinhard Grindel, DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, Fan-Vertreter von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, Vertreter der freiwilligen Helfer und der Polizei sowie zahlreiche Fußballfans gefolgt.

Gut zu wissen Pokal-Duelle Bislang kam es im Pokal zu vier Duellen zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, keines davon im Finale. Beide Teams gewannen jeweils zwei Spiele , Frankfurt erzielte mehr Tore (10:6). Zuletzt zog der BVB durch ein 1:0 bei der Eintracht ins Halbfinale 2013/14 ein, Frankfurts letzter Sieg war das 3:1 beim BVB im Achtelfinale 1978/79.

Bilanz Die Pflichtspielbilanz spricht für Borussia Dortmund: Von 94 Begegnungen (davon 88 in der Bundesliga) gewann der BVB 45 (42), 33 (30) gingen an Frankfurt. Die letzte Partie als Generalprobe für das Finale am 15. April gewann Dortmund im eigenen Stadion 3:1.

Erfolge Der BVB gewann den Pokal dreimal (1965, 1989 und 2012) und stand achtmal im Finale. Die letzten drei Endspiele (2014, 2015, 2016) gingen allerdings verloren. Die Eintracht holte den Pokal viermal (1974, 1975, 1981, 1988) und verlor zweimal das Endspiel (1964, 2006).

Europa League Weil Borussia Dortmund bereits für die Champions League qualifiziert ist, würde im Falle eines BVB-Finalsiegs der Siebtplatzierte der Bundesliga, in diesem Jahr der SC Freiburg, in die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League einziehen. Gewinnt die Eintracht, haben die Hessen einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase sicher und der Ligasechste Hertha BSC muss in die Quali.

Schiedsrichter Deniz Aytekin (38) aus Oberasbach wird zum ersten Mal in seiner Karriere das Pokalfinale leiten. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Christian Dietz (München) und Eduard Beitinger (Regensburg) sowie dem Vierten Offiziellen Benjamin Brand (Unterspiesheim).

Party Beide Vereine laden ihre Spieler nach dem Finale zum Bankett ein. Der BVB will im Grand Hyatt Berlin den Sieg feiern, die Eintracht -Party soll im gut 400 Metern entfernten Ritz-Carlton steigen. Den Pokal wird aber nur ein Team präsentieren können.



Stadion Zum insgesamt 39. Mal und 32. Mal in Folge findet das Endspiel im Berliner Olympiastadion statt. Seit 1985 ist die Arena als "deutsches Wembley" ständiger Austragungsort. Das über 80 Jahre alte Stadion, das vor 17 Jahren renoviert wurde, wird mit 74.322 Zuschauern ausverkauft sein. Die Frankfurt -Anhänger haben ihre Plätze in der (durchgehenden) Ostkurve, die BVB -Fans ums Marathontor.

Pokal Die Trophäe ist 5,7 Kilogramm schwer, 52 Zentimeter hoch und aus feuerverzinktem Sterlingsilber gefertigt. Verziert ist sie mit jeweils zwölf Turmalinen und Bergkristallen sowie 18 Nephriten. Der Pokal in der aktuellen Ausführung wurde 1964 gefertigt und erstmals vor 51 Jahren an Borussia Dortmund nach dem 2:0-Endspielsieg gegen Alemannia Aachen überreicht. Der materielle Wert des Pokals wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.