DTM in Brandenburg zu Gast - Ein Österreicher erobert wieder den Lausitzring

20.05.17 | 20:19 Uhr

Ein Österreicher fühlt sich sehr wohl in der Lausitz: Lucas Auer. Im vergangenen Jahr feierte er hier seinen ersten Sieg in der DTM überhaupt, und auch am Samstag grüßte er vom Treppchen ganz oben. Sein Team räumt hier sowieso oft ab.



Mercedes-Pilot Lucas Auer (Österreich) hat den dritten DTM-Lauf der Saison gewonnen. Er siegte am Samstag auf dem Lausitzring und baute seine Gesamtführung in der Tourenwagenserie deutlich aus. Der 22-Jährige fuhr von der Pole Position einen nie gefährdeten Sieg ein und geht mit einem stattlichen Polster von 34 Punkten in das vierte Saisonrennen am Sonntag - ebenfalls auf dem Lausitzring (15.18 Uhr/ARD, mehr Informationen und Videos auf sportschau.de).



"Die Strecke kommt mir entgegen"

Hinter Auer, der seinen dritten DTM-Sieg insgesamt und seinen zweiten der noch jungen Saison feierte, reihten sich sein Markenkollege Robert Wickens (Kanada) und Audi-Pilot René Rast (Minden) auf den Plätzen zwei und drei ein. Ex-Champion Gary Paffett (Großbritannien/Mercedes) wurde in seinem 150. DTM-Rennen Sechster und ist mit 34 Punkten in der Gesamtwertung nun erster Verfolger von Auer (68).



Auer hatte im Vorjahr auf dem Lausitzring seinen ersten DTM-Sieg überhaupt gefeiert. "Ja, die Strecke kommt mir entgegen, ich fühle mich wohl. Auch Mercedes ist generell sehr stark hier und hat es an diesem Wochenende extrem auf den Punkt gebracht." Beim Auftakt der neuen Saison beeindruckte er Anfang Mai auf dem Hockenheimring mit den Plätzen eins und vier. Für Mercedes war es in 21 Rennen auf dem Lausitzring der 13. Erfolg.

