Energie Cottbus will harten Umgang mit Gewalttätern

Cottbus-Präsident Michael Wahlich sagte außerdem im rbb, dass es sich nicht um Fans, sondern Kriminelle handele, die "bandenmäßig organisiert" seien und solche Aktionen gut planen. "Die sind auf die Minute abgestimmt und dann ist das so, wie wir es am Freitag gesehen haben."

"Das sind keine Anhänger unseres Vereins, und wir haben keinen von ihnen darum gebeten, unsere Spiele zu besuchen. Im Gegenteil, wir wollen sie nicht", hieß es in einer Mitteilung des Präsidiums von Energie.

Die Verantwortlichen beim Fußball-Viertligisten Energie Cottbus sind wenige Tage nach dem Brandenburg-Derby in Babelsberg nach wie vor schockiert von den Ausschreitungen während des Spiels. Gewaltbereite Ultras hatten mit einem Platzsturm aus dem Gästeblock heraus für den Anfang der Randale gesorgt.

Pyrotechnik auf den Rängen, Fans auf dem Platz: Beim Spiel SV Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus ging es am Freitag hoch her. 19 Strafanzeigen bearbeitet die Polizei. Für die Babelsberger ist die Schuldfrage allerdings schon geklärt.

Trotz des Platzsturms und der zahlreichen Pyro-Feuerwerke seien die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld der Partie aus Babelsberger Sicht ausreichend gewesen, sagte der Sicherheitsbeauftragte des SV Babelsberg, Christian Lippold, im rbb.



Die gewaltbereiten Ultras sind den Klubs bekannt. Mitglieder der Gruppierungen "Inferno Cottbus" oder "Unbequeme Jugend Cottbus" waren im Stadion. "Wir haben szenekundige Beamte aus Cottbus da gehabt. Wir haben auch 18 Ordner des Dienstes, der normalerweise in Cottbus tätig ist, hier im Stadion gehabt", so Lippold. Diese hätten die Gruppierungen frühzeitig identifizieren können.

Die Vereine stießen aber auch an Grenzen. Man habe nach der Partie auf den Toiletten Reste von Panzer-Tape gefunden, mit denen die Feuerwerkskörper am Körper befestigt wurden. Darauf seien Spuren von Schamhaaren identifiziert worden. In diese Bereiche dürften Ordner nicht hin.