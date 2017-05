Nach rechter Gewalt bei Energie Cottbus - "Ich wünsche mir, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt!"

12.05.17 | 16:10 Uhr

Hinter Energie Cottbus liegen zwei schwere Wochen: Die Rückkehr in die dritte Liga wurde verpasst. Schlimmer aber noch sind die Nachwirkungen der rechten Übergriffe nach dem Spiel in Babelsberg. Trotzdem geht es für Trainer Wollitz jetzt auch um die neue Saison. Von Andreas Friebel



"Ich wünsche mir, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt!", sagte Energie Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer. Die rechten Vorfälle von Babelsberg sind zwar fast zwei Wochen her. Doch die Nachwirkungen werden den Klub noch eine Weile beschäftigen. Nach den rbb-Berichten über rechte und teils mafiöse Strukturen in der Cottbuser Fanszene, hat sich jetzt die am heftigsten in der Kritik stehende Gruppierung "Inferno" aufgelöst.



Ausgestanden ist das Problem rechter Gewalt in der Energie-Fanszene aber noch lange nicht. Da gibt sich auch der Cheftrainer keinen Illusionen hin. Er kann nur ermahnend das Wort ergreifen: "Rivalität gehört zur Fankultur dazu. Aber mit Schlägereien oder rechten politischen Aussagen kann man sich nicht identifizieren. Was in Babelsberg passiert ist, war abscheulich!"

Hintergrund Nach Berichten von rbb und PNN - Rechte Fangruppe "Inferno Cottbus" löst sich auf Neonazis, Kampfsportler, Rocker - sie geben beim Fanclub "Inferno Cottbus" den Ton an. Nach Berichten des rbb und der Potsdamer Neuesten Nachrichten hat die Polizei den Verfolgungsdruck auf die Gruppierung erhöht. Jetzt gibt "Inferno" seine Auflösung bekannt - nach über 18 Jahren.



Image-Schaden für Cottbus

Sorgen macht sich der Trainer auch über das Ansehen von der Stadt Cottbus. "Ich habe den Eindruck, als wenn nach den Vorfällen in Babelsberg die positive Entwicklung der Stadt und der Region plötzlich in Frage gestellt wird; und alle Bürger der Stadt dafür verantwortlich gemacht werden, was da passiert ist. Das ist nicht richtig", erklärt Wollitz.



In erster Linie nimmt aber das Image von Energie Cottbus Schaden und behindert den im letzten Sommer begonnenen Neuanfang unter dem neuen Präsidenten Michael Wahlich.

Auf der Suche nach Leistungsträgern

Während die Aufarbeitung der Vorfälle läuft, muss Claus-Dieter Wollitz zeitgleich die Planungen für die kommende Saison voranbringen. Hier sind die Lausitzer schon recht weit. Wichtige Leistungsträger wie Kevin Weidlich oder Fabio Viteritti haben ihre Verträge verlängert. Joshua Putze wäre ein weiterer Kandidat. "Wir haben inzwischen ein wirklich gutes Grundgerüst zusammen. Was uns jetzt noch fehlt, sind drei Leistungsträger, die unser Team wirklich verstärken. Dann ist nächstes Jahr viel möglich", so der Cottbuser Trainer.



Die dritte Liga und die Regionalliga Nordost sind der Bereich, wo die Wunschkandidaten derzeit im Einsatz sind. Unter ihnen ist auch ein Stürmer, der das "Niveau in der Offensive deutlich anhebt", so Wollitz. Der Trainer will in der neuen Saison durchgehend mit zwei Stürmern agieren, um "nach vorn mehr Durchschlagskraft zu haben." 12-Tore-Mann Benjamin Förster und 6-Tore-Mann Streli Mamba bekommen also Konkurrenz.

Letztes Heimspiel gegen Nordhausen

Im Ringen um Neuzugänge muss sich Cottbus auch mit Sonntagsgegner Wacker Nordhausen (Anpfiff 13.30 Uhr) auseinandersetzen. Die Thüringer wollen nach einer verpatzen Saison, wieder um den Aufstieg mitspielen und bieten dabei auch um Akteure, die für Energie interessant sind. Trainer Claus-Dieter Wollitz schüttelt aber an manchen Stellen nur den Kopf. "Was dabei für Summen aufgerufen werden, ist aber für die vierte Liga völlig unrealistisch. Da machen wir nicht mit. Wer nicht zu uns will, muss nicht zu uns. Wir wedeln nicht mit Dollars, die wir nicht haben."



Rein sportlich betrachtet geht es im letzten Cottbuser Heimspiel dieser Regionalligasaison allerdings um nichts mehr. Energie wird diese Spielzeit als Tabellenzweiter beenden, egal wie das Spiel gegen Nordhausen endet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 12.05.2017, 14.30 Uhr