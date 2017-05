Der sportliche Aspekt rückte beim letzten Heimspiel der Saison am Sonntag fast schon in den Hintergrund, zumal es für Energie Cottbus um nichts mehr ging. Das Spiel entschied Energie schließlich mit 2:0 für sich. Spannender allerdings war die Frage: Was passiert heute abseits des Fußballplatzes?

Hinter Energie Cottbus liegen zwei schwere Wochen: Die Rückkehr in die dritte Liga wurde verpasst. Schlimmer aber noch sind die Nachwirkungen der rechten Übergriffe nach dem Spiel in Babelsberg. Trotzdem geht es für Trainer Wollitz jetzt auch um die neue Saison. Von Andreas Friebel

Die Fans testeten am Freitag während des Spiels aus, was geht. Nur vereinzelt stimmten sie an der Nordwand zu Beginn der Partie Fangesänge an, einzelne schwenkten Energie-Fahnen.

Von einer Drohkulisse war in den letzten Wochen die Rede: In einem internen Fanforum schreibt ein Nutzer, eine Gruppe verbiete allen anderen, ihr Fandasein auszuleben und drohe mit Konsequenzen. Das Resultat: eine seltsame Stille. Schon bei den letzten Heimspielen waren keine Fahnen der verschiedenen Fangruppierungen zu sehen.