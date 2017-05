Heimspiel in Berlin - Füchse verpfuschen das Spiel gegen Gummersbach

31.05.17 | 20:43 Uhr

Sag zum Abschied leise: "Verdammt!" - Mit 27:28 haben die Füchse am Mittwoch zuhause gegen den Tabellenvierzehnten verloren: Gummersbach. Die Chancen auf den Champions-League-Startplatz sind damit so gut wie hin.

Die Füchse Berlin haben ihr letztes Heimspiel der Saison verloren und nur noch theoretische Chancen auf den Champions-League-Startplatz drei. Die Berliner unterlagen am Mittwochabend dem VfL Gummersbach mit 27:28 (15:19).



Vor mehr als 8.200 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle spielten die Füchse vor allem in der ersten Hälfte unter Normalform. Hans Lindberg mit acht und Sven Fäth mit sechs Toren konnten als beste Berliner Schützen die Niederlage nicht verhindern.



Beängstigende Lücken

Die Füchse starteten schwach. Zu keiner Zeit fanden die Berliner zu ihrem Spiel. Vor allem die sonst solide Abwehr wies beängstigende Lücken auf. Beim Stand von 7:10 nahm Trainer Velimir Petkovic die erste Auszeit (19.). Der erhoffte Besserungs-Effekt blieb indes aus. Mit unfassbaren Fehlern luden die Gastgeber die Gummersbacher ein ums andere Mal zu Gegenstößen ein. Die Fans verabschiedeten die Füchse-Spieler beim Stand von 15:19 mit Pfiffen in die Pause.



Mit Petr Stochl im Tor und viel Schwung kamen die Füchse aus der Kabine. Der Tscheche zeigte einige gute Paraden, und auch die Deckung stand nun besser. Die Berliner kamen immer wieder bis auf einen Treffern an den VfL ran, doch die Chance zum Ausgleich vergaben sie mehrfach. Für den EHF-Pokal ist das Petkovic-Team bereits qualifiziert. In der Handball-Tabelle belegt jedoch Rekordmeister Kiel derzeit den begehrten dritten Rang. In den noch ausstehenden Partien müsste sich der THW also heftige Ausrutscher leisten, wenn die Berliner noch vorbeiziehen wollen.

Struck und Gojun bleiben

Kein schöner Abschied für Kent Robin Tönnesen, Kresimir Konzina und Drasko Nenadic: Diese wollten sich am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle von den Fans verabschieden. Tönnesen wechselt zum ungarischen Champions-League-Club KC Vezprem, Kozina schließt sich Frisch Auf Göppingen an. Das Ziel von Petar Nenadics Bruder Drasko ist unbekannt.



Außerdem sollte der langjährige Füchse-Busfahrer Karl-Heinz "Kalle" Quast in die Rente verabschiedet werden. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2007 saß er für die Berliner am Steuer. Verlängert haben hingegen Linksaußen Kevin Struck und Abwehrchef Jakov Gojun. Letzterer unterschieb bis 20121. Youngster Struck bleibt mindestens noch ein Jahr länger, wie die Füchse am Mittwoch mitteilten. Sendung: Inforadio, 31.05.2017, 21 Uhr