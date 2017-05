Ein Punkt fehlt Hertha BSC noch, dann ist die Europacup-Teilnahme perfekt. Am Samstag steht das letzte Saisonspiel auf dem Programm, zuhause gegen Leverkusen. Bei Hertha erwartet man keine Geschenke - und will natürlich auch keine machen. Von Astrid Kretschmer

Es sei klar, dass sich alle wünschen, beim letzten Heimspiel nach dem Schlusspfiff zu feiern, "mit den Fans und um auf eine tolle Saison zurückblicken zu können". Aber "T-Shirts und sonstwas Gedöns interessiert uns ehrlich gesagt gar nicht. Wir gehen als Fünfter in dieses Spiel gegen Leverkusen und befassen uns mit diesem Spiel und mit nix anderem", so Michael Preetz. Immerhin 55.000 Fans werden im Olympiastadion erwartet.

Personell hat der Trainer nach zuletzt vielen Verletzungsgsproblemen für das "Kampfspiel" die Qual der Wahl: Die Innenverteidiger Sebastian Langkamp und John-Anthony Brooks kehren nach ihren Gelbsperren zurück. Abwehrspieler Jordan Torunarigha hat zuletzt auf dieser Position überzeugt. Bei Niklas Stark (Fußverletzung ) und Per Skjelbred (Muskelverletzung) gibt es noch große Fragezeichen.



Je nachdem, wie die Konkurrenz spielt, könnten die Blau-Weißen eventuell sogar verlieren, und würden dennoch auf der europäischen Bühne spielen. Am Samstag gegen Bayer Leverkusen gelte es sich aber nur auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Wie es in München oder Köln steht, will Dardai standhaft ignorieren. "Auf der Bank interessiert mich das gar nicht. Ich will nichts hören, " so der Hertha-Trainer.

Und Preetz ergänzt: "Wir sind in der guten Situation, daß wir uns gar nicht informieren müssen. Wir haben ein Spiel, in dem wir alles in der eigenen Hand haben. Wir lassen uns dann nach 17.20 Uhr überraschen." Wie das gehen soll, bleibt allerdings sein Geheimnis - die Spielstände von den anderen Plätzen sollen wie üblich im Olympiastadion angezeigt werden.