Audio: Inforadio | 24.05.2017 | Andreas Friebel

Brandenburger Landespokal-Finale - Luckenwalde und Cottbus kämpfen um das große Los

24.05.17 | 10:24 Uhr

Es ist das Spiel des Jahres für Energie Cottbus und den FSV Luckenwalde. Beide Regionalligisten stehen sich am Donnerstag im Brandenburger Landespokal-Finale im Stadion der Freundschaft gegenüber. Der Sieger darf im lukrativen DFB-Pokal antreten. Von Andreas Friebel

Es ist das Duell 'David gegen Goliath'. Ein Duell, das es im Pokal schon oft gegeben hat. Egal ob im Landeswettbewerb oder im großen DFB-Pokal. Und nicht immer hat sich der Favorit durchsetzen können. Auf diese Außenseiterchance hofft am Donnerstag auch Luckenwalde. In der Regionalliga Nordost lief zuletzt nicht viel zusammen. In den letzten sechs Spielen gab es nur einen Punkt. "Es ist schwierig, in unserer nach wie vor prekären Verletztensituation konkurrenzfähig zu sein, aber vielleicht ist der Fußballgott am Donnerstag auf unserer Seite", sagte FSV-Kapitän Marcel Hadel zu Wochenbeginn auf der Klub-Homepage. Er ist am Sprunggelenk verletzt und kann beim Spiel des Jahres nicht dabei sein.

Pokal-Finale sportschau.de - FC Energie Cottbus - FSV Luckenwalde Anpfiff: Donnerstag, 25.05.2017, 12.45 Uhr

im Ersten ab 12.35 Uhr

im Livestream auf rbb24.de

Heimvorteil für Cottbus

Während Luckenwaldes Trainer Ingo Nachtigall also improvisieren muss, kann sein Kollege in Cottbus aus dem Vollen schöpfen. Claus-Dieter Wollitz verlor zwar mit seiner Mannschaft die Generalprobe in Neugersdorf mit 2:3, sein Team ist aber trotzdem der klare Favorit. "Wir haben alle körperlichen und spielerischen Mittel, diese Partie zu gewinnen", erklärte Wollitz am Dienstag auf der Pressekonferenz der Lausitzer. Und noch etwas spricht für Cottbus: der Heimvorteil. Ein Großteil, der erwarteten etwa 7.000 Zuschauer, sind Anhänger des FC Energie. Aus Luckenwalde werden etwa 200 Fans in das Stadion der Freundschaft reisen. Der Finalort war ausgelost worden, nachdem sich zwei gleichrangige Mannschaften für das Endspiel qualifiziert hatten. "Das ist ein Stück weit ungerecht. Besser wäre es, dieses Spiel auf einem neutralen Platz durchzuführen. Aber nun ist es so gekommen. Deshalb wollen wir diesen Heimvorteil auch nutzen", erklärt Wollitz.

Nasser Rasen, schnelles Spiel

Und das offenbar bis zum letzten Grashalm. Denn extra für diese Partie wird der Rasen sehr kurz geschnitten und ab Mittwoch ordentlich gesprengt. "Ich glaube ein nasser Rasen macht das Spiel schneller. Und das kommt unserer Spielweise entgegen", so der Cottbuser Trainer. Im Kampf um das große Los im DFB-Pokal wird also nichts dem Zufall überlassen. Schließlich geht es um viel Geld. Rund 200.000 Euro warten auf den Sieger des Landespokals. In der ersten Runde des DFB-Pokals sind 155.000 Euro pro Klub garantiert. Dazu kommen die Zuschauereinnahmen. Bei einem prominenten Erstrunden-Gegner kommt da also noch mal gutes Geld dazu. Geld, das Luckenwalde und Cottbus gern hätten.

Pokal mit eigenen Gesetzen

Beim FC Energie wird diese Zusatzeinnahme wohl in erster Linie dafür verwendet, um weiter Verbindlichkeiten abzubauen. Die liegen im Millionenbereich. Der Personaletat für die kommende Saison steht und wird auch nicht erhöht. "Es gibt eine klare Aussage, wie viel Geld wir zur Verfügung haben. Das wird auf dem Niveau wie in dieser Saison liegen", sagt Claus-Dieter Wollitz. In Luckenwalde haben sich die Verantwortlichen dazu noch keine großen Gedanken gemacht. Wohl auch deshalb, weil Cottbus zu sehr Favorit ist. Aber auch im Landespokal gilt: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Überraschungen sind nie ausgeschlossen.