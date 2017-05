Es war der Anfang vom Ende dieses Spiels, das Hertha letztlich mit 1:4 (0:1) gegen Leipzig verlor. Und mehr denn je fühlten sich die Berliner Fans unter den 62.301 Zuschauern an die Vorsaison erinnert, als Hertha an den letzten Spieltagen noch die direkte Europa-League-Qualifikation verspielte.

Eigentlich wollten die Berliner im 573. Heimspiel im Olympiastadion ihren 300. Heimsieg feiern.

Doch erst einmal war es nur Torhüter Jarstein, der überhaupt die Hoffnung auf einen Punktgewinn am Leben hielt. Die offensiv ein- und aufgestellten Leipziger brachten von Beginn an ihre Geschwindigkeit als Vorteil auf den Berliner Rasen. Vor allem der Österreicher Marcel Sabitzer, der gleich in der Anfangsphase nur knapp am Hertha-Tor vorbei zielte (5.), und der deutsche Jung-Nationalspieler Timo Werner sorgten immer wieder für Aufregung in der Abwehr der Gastgeber.

Nach Werners Führungstreffer (12.) auf Flanke von Sabitzer, beide durften sträflich frei agieren, reagierte Jarstein bei einem Schuss von Sabitzer hervorragend (27.). Dann kam er auch bei einem Versuch des frei durchgebrochenen Werner noch mit der Hand an den Ball und parierte großartig (36.).