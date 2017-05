Hertha BSC plagen vor den abschließenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga arge Personalsorgen.



So ist für Per Skjelbred die Saison mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss beendet. Das teilte Hertha-Coach Pal Dardai am Sonntag nach dem 1:4 gegen RB Leipzig mit. Die Innenverteidiger John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp sind nach der jeweils fünften Gelben Karte gesperrt. Fabian Lustenberger muss weiter verletzt passen. Ob die gegen Leipzig fehlenden Marvin Plattenhardt und Niklas Stark zurückkehren, ist fraglich. "Wir haben jetzt wirklich eine Notsituation", sagte Dardai.



Am kommenden Samstag gastiert Hertha bei Absteiger Darmstadt; zum Saisonabschluss kommt Leverkusen am 20. Mai nach Berlin.