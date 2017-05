Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic kommentiert dieses verrückte Saisonende so: "Wenn ich sehe, dass Leverkusen nach dem Sieg gefeiert wird, obwohl die für ihre Verhältnisse eine schlechte Saison gemacht haben, und wir für unsere Verhältnisse das Maximum rausgeholt haben – das ist Fußball." Und das ist Hertha: Platz fünf vergeigt, am Ende heißt es nur Rang sechs.

Erst beim Pokalfinale am kommenden Wochenende entscheidet sich, ob Hertha direkt in der Gruppenphase der Europa League starten darf. Dafür müsste Dortmund gewinnen. Falls Frankfurt gewinnt, muss Hertha in die Qualifikation.

Die Berliner wirkten verkrampft, mutlos – und sie schenkten die Gegentore. Vor dem 0:1 in der fünften Minute verliert Jordan Torunarigha einen Zweikampf im Mittelfeld. Vor dem 0:3 will John Brooks an der Mittellinie seinen Gegenspieler tunneln – und verliert den Ball. Dardai wechselt Brooks in der Halbzeit aus, für ihn kommt Sebastian Langkamp, für den schwachen Allan darf Per Skjelbred ran. Besser wird es trotzdem nicht.

Stefan Kießling und Charles Aránguiz jeweils per Elfmeter sowie Joel Pohjanpalo machen die höchste Saisonniederlage perfekt. Die Hertha-Treffer von Mitchel Weiser und Sami Allagui ändern nichts mehr. Trotzdem zeigt sich Dardai am Ende versöhnlich. Hertha habe den sechsten Platz erreicht, nach Platz sieben im Vorjahr. "Das bestätigt die systematische Arbeit mit der Mannschaft", meint der Trainer. "Glückwünsch an die Jungs." Aber es brauche jetzt ein oder zwei Tage, um das Ergebnis gegen Leverkusen zu vergessen.

Hertha hat es mit dem 2:6 unnötig spannend gemacht, darf aber trotz der Klatsche in Europa ran.