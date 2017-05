Audio: Inforadio | 16.05.2017 | Astrid Kretschmer

Hertha will zum Saisonfinale auftrumpfen - Mit Herz und Verstand nach Europa

16.05.17 | 08:12 Uhr

Der direkte Einzug in die Gruppenphase der Europa League ist für Hertha BSC nur noch einen Schritt entfernt. Zum Finale gegen Leverkusen am Samstag will Hertha seinen Fans ein Fußballfest mit Herz und Verstand im Olympiastadion bereiten. Von Astrid Kretschmer

Die Hertha-Fans haben nach dem 2:0 in Darmstadt gefeiert, sangen schon vom Europacup. Die Möglichkeit, dass in der kommenden Saison ein paar Auslandsfahrten für den Berliner Fußball-Bundesligisten dazukommen, liegt sehr nah. Am kommenden Samstag ab 15.30 Uhr gilt es für das Team von Trainer Pal Dardai, das Herz in die Hand zu nehmen. Beim Saisonfinale gegen Leverkusen gehe es nicht um Spielsysteme oder Taktik, sondern um Aggressivität, kündigt Dardai an. "Das wird ein Mentalitätsspiel - nicht mit System, nicht mit Anlauf, sondern 90 Minuten Blut schwitzen."



Torunarigha: "Es liegt jetzt in unserer Hand"

Passend zur martialisch anmutenden Ansage präsentierte sich Dardai bereits in Darmstadt mit krasser Kurzhaar-Frisur im Military-Look. Dardai ist der Motivator. Obgleich es diesen Schub bei seiner Mannschaft derueit kaum braucht - wie auch Herthas Shooting-Star Jordan Torunarigha bestätigt. In "Air-Jordan-Manier" hatte der 19-jährige Verteidiger per Kopf sein erstes Bundesligator erzielt. Auch für das Heimspiel gegen Leverkusen sei die Mannschaft sehr motiviert, sagt Torunarigha. "Wir haben so hart gearbeitet und jetzt liegt es in unserer Hand. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen." Hertha ist Tabellenfünfter, das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden im letzten Heimspiel würden die Berliner die Saison definitiv auf Rang fünf oder sechs beenden.

Platz vier im Blick

Stichwort Köpfchen: Pal Dardai ist es wichtig zu betonen, dass seine Mannschaft nicht zufällig wieder im oberen Tabelledrittel steht. "Das ist systematische Arbeit", so der Trainer. Vor dem letzten Spieltag hat Hertha 49 Punkte gesammelt, also exakt einen weniger als zum Ende der vorigen Saison. Jetzt gilt es allerdings, noch einen Schritt weiter zu gehen. Hertha kam zuletzt in der Saison 2008/09 unter die fünf besten Bundesliga-Teams - Platz vier hieß es am Ende. Da war Lucien Favre der Coach und Dardai selbst noch Profi. Die kurzfristige Perspektive ist die Aussicht auf die beste Platzierung des Vereins seit acht Jahren.

Am Ende noch einmal alles herauskitzeln

Aber der Trainer plant bereits weiter. In Jordan Torunarigha, Arne Maier und Florian Baak bekamen zuletzt drei junge Spieler Bundesliga-Praxis, wobei sich insbesondere Torunarigha ein Sonderlob verdiente. Es sei gut gewesen, dass der 19-Jährige schon mit den Profis trainiert habe. "Durch dieses Männertraining hat er einen Riesenschritt gemacht. Als er aushelfen musste, hat er gute Leistungen gebracht und jetzt wirkt er wie ein Stammspieler", lobt Dardai.



Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic ist da etwas strenger. "Ja, der Junge hat auf jeden Fall Qualität, Potential, Talent. Aber nach solchen Spielen muss man ihn auf dem Boden halten", warnt Ibisevic. Im letzten Spiel der Saison sollen die Spieler noch einmal alles herauskitzeln, "diesen letzten Tropfen, diese Gier", fordert Trainer Dardai. "Unser Ziel ist das von ganz Berlin - gewinnen. Und wenn du gewinnst, dann kannst du feiern." Abheben zum Saisonfinale - aber bitte nur mit Herz und Verstand.