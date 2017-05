Cottbus siegt 3:0 in Luckenwalde

Eine Woche nach dem Skandalspiel in Babelsberg hat Energie Cottbus die Auswärtspartie am 32. Spieltag der Regionalliga Nordost beim FSV Luckenwalde mit 3:0 gewonnen. benjamin Förster (19.), Streli Mamba (30.) und Fabio Viteritti (57.) trafen für die Lausitzer, die die Saison als Zweiter abschließen werden.

Spitzenreiter Carl Zeiss Jena konnte sich eine 1:2-Niederlage beim FC Schönberg leisten - die Thüringer standen bereits am vergangenen Spieltag als Regionalliga-Meister fest. Kevin Weggen (34.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Henry Haufe (79.) erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0. Timmy Thiele (90.) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Auch der Tabellendritte Berliner AK 07 stolperte: Der FC Oberlausitz setzte sich mit 2:0 (1:0 Loucka/42. und 2:0 Dittrich/63.) gegen die Hauptstädter durch.