Union spielt um den Aufstieg - Showdown in Braunschweig

06.05.17 | 18:47 Uhr

Am drittletzten Spieltag der Saison könnte im Rennen um die Zweitliga-Aufstiegsplätze eine Vorentscheidung fallen: Union reist als Vierter zum Dritten nach Braunschweig. Bei einer Niederlage wären Unions Chancen nur noch theoretischer Natur. Von Dennis Wiese

Die Fans holten ihre Handys zum Selfie raus. Gut zwanzig Anhänger warteten am Samstag auf dem Parkplatz vor dem Stadion an der Alten Försterei, das Training fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Egal: Die Fans kamen trotzdem, knipsten sich vor Unions Mannschaftsbus und wünschten den frisch geduschten Spielern alles Gute – für das wohl wichtigste Spiel der Saison. In Braunschweig könnte der Traum von Unions erstem Bundesliga-Aufstieg neue Nahrung bekommen oder begraben werden.

Durchwachsener April endlich beendet

Zehn Mal stand der 1. FC Union im Laufe dieser Saison auf einem Aufstiegsplatz, ging sogar als Tabellenführer in den April. Doch die sechs Spiele seit dem 1. April verliefen durchwachsen: Nur sieben Punkte holten die Köpenicker. Aufstiegskonkurrent und Gegner Eintracht Braunschweig holte sechs Zähler mehr, Stuttgart und Hannover jeweils sieben. Im wichtigen Schlussspurt fehlte den Eisernen zuletzt die Leichtigkeit, die die Mannschaft bis dahin durch die Saison getragen hatte. Unkonzentriertheiten, Ungenauigkeiten und Unsicherheiten schlichen sich in Unions Spiel. Im Vierkampf um den Aufstieg haben die Köpenicker an Boden verloren.

Keller: "Ein sehr wichtiges Spiel, aber kein Endspiel"

Das Auswärtsspiel in Braunschweig wird die Richtung für Unions Saisonfinale vorgeben: Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Zweitplatzierten Hannover, drei Punkte Rückstand sind es auf den Dritten Braunschweig. Verliert Union, wäre man sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz – der Aufstieg damit vom Tisch. Gewinnen die Köpenicker aber beim direkten Konkurrenten, ziehen sie nach Punkten gleich. Bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung würde Union sogar an Braunschweig vorbeiziehen und als Dritter in die verbleibenden zwei Spiele gehen. "Wir spielen klar auf Sieg. Die Tordifferenz ist egal, wir werden jetzt noch nicht anfangen zu rechnen", sagt Abwehrspieler Christopher Trimmel. Klar ist schon jetzt, dass Union eine Rekordsaison in der 2. Liga spielen wird: 57 Punkte sind neuer Bestwert, der 15 Jahre alte Rekord (56 Punkte) ist bereits übertrumpft. Und die Berliner werden am Saisonende mindestens Vierter.

Gelassenheit im Aufstiegskampf

Im Gespräch verbreiten Spieler und Trainer absolute Ruhe. Man habe sich genauso auf den Gegner vorbereitet wie es in den vergangenen Monaten immer der Fall war: Videoanalyse und entsprechendes Training. Angreifer Philipp Hosiner sprach von einer sehr konzentrierten Trainingsleistung der gesamten Mannschaft. Es wirkt wie ein Mantra: "Wir sind entspannt, alles gut." Nur keine Nerven zeigen vor dem wichtigsten Saisonspiel. Unruhe soll auch nicht wegen des Personals aufkommen: Mit Sebastian Polter fehlt der zentrale Stoßstürmer rotgesperrt. Der Winterneuzugang wird natürlich vermisst – als Typ und als Unruheherd im Angriff. Trainer Keller betont aber: "Wir haben in der Vorrunde auch ohne Sebastian viele Tore gemacht. Auch Philipp Hosiner hat seine Torgefahr immer unter Beweis gestellt." Der Österreicher wird den Alleinunterhalter im Sturm geben, auch, weil mit Steven Skrzybski ein weiterer Torjäger fehlt. Unions Eigengewächs ist verletzt. Hosiner hofft auf eine frühe Führung: "Ein schnelles Tor wäre gut. Das ist uns bei den Spielen in Stuttgart und Hannover nicht gelungen – am Ende haben wir verloren."



Bollwerk Braunschweig

Beim Tabellennachbarn Braunschweig muss Union gewinnen – und damit auch eine Lücke in der sichersten Abwehr der Liga finden: Kein anderes Team hat weniger Gegentore kassiert, in den vergangenen sechs Spielen ließ Braunschweig nur einen Treffer der Gegner zu. "Sie verteidigen sehr gut, haben viel Geschwindigkeit nach vorne und hatten in den letzten Wochen das nötige Spielglück", urteilt Union-Trainer Jens Keller. Eine Statistik spricht aber gegen die Niedersachsen: Ein Spitzenspiel konnten sie in dieser Saison noch nicht gewinnen. Gegen Stuttgart, Hannover und Union gab es bisher zwei Unentschieden und drei Niederlagen, das Hinspiel gewann Union mit 2:0. Ein erneuter Sieg mit diesem Ergebnis würde den Traum vom Bundesliga-Aufstieg weiterleben lassen. Mehr als 2.300 Berliner Fans reisen mit zum entscheidenden Spiel nach Braunschweig, um Union zu unterstützen. Die Handys werden sie dann auch wieder bereit haben. Denn ein mögliches Sieger-Selfie nach dem Spitzenspiel dürfte ein sehr begehrtes Motiv sein.