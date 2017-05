"Die Niederlage gegen Wolfsburg ist abgehakt. Wir wollen Zweiter werden, komme was da wolle" – so die klare Ansage von Turbine-Stürmerin Tabea Kemme. Die Nationalspielerin war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Ausgangsposition vor dem Duell mit dem inzwischen entthronten Titelverteidiger aus München unverändert geblieben ist.

Weil die Bayern zeitgleich bei Schlusslicht Mönchengladbach 3:0 gewannen, bleibt alles beim Alten. Turbine liegt weiter einen Punkt vor den Verfolgerinnen, hat zudem die deutlich bessere Tordifferenz. Plus ein Heimspiel. Vorteil Potsdam. "Ich freue mich tierisch auf das Endspiel gegen Bayern", sagt Tabea Kemme, "wir wollen endlich wieder ins internationale Geschäft".



Mit einem Sieg im Karl-Liebknecht-Stadion hätte Turbine sämtliche Zweifel an der Champions-League-Teilnahme beseitigt. Bei einem Unentschieden müssten die Potsdamerinnen am letzten Spieltag in Duisburg gewinnen, um aus eigener Kraft Platz 2 zu behaupten. Taktiert wird jedenfalls nicht, verspricht Kemme: "Alles oder nichts: Wir wollen offenes Visier spielen und uns für die gute Saison belohnen."