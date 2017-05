Im Spiel gegen Sandhausen hatte Sebastian Polter die Rote Karte gesehen. Das DFB-Sportgericht sperrte ihn deswegen am Dienstag für zwei Spiele. Damit ist der Union-Stürmer zum Saisonfinale gegen Greuther Fürth wieder spielberechtigt.

Union Berlin kann im letzten Saisonspiel am 21. Mai bei der SpVgg Greuther Fürth wieder auf Sebastian Polter zurückgreifen. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag mitteilte, erhält der Angreifer wegen seines Platzverweises im Spiel gegen den SV Sandhausen (2:1) eine Sperre von zwei Partien. Polter war in der 56. Spielminute wegen rohem Spiels vom Platz geflogen. Zudem wurde eine Geldstrafe von 5.000 Euro gegen ihn verhängt.