Audio: Inforadio | 12.05.2017 | Stephanie Baczyk

Union will die Minimal-Chance auf den Aufstieg wahren - "Wunder gibt es immer wieder"

12.05.17 | 21:54 Uhr

Der 1. FC Union ist eigentlich raus aus dem Aufstiegsrennen. Nach der 1:3-Pleite in Braunschweig haben die "Eisernen" sechs Punkte Rückstand auf die begehrten Plätze. Aber Union will bis zum Schluss kämpfen - auch wenn wichtige Spieler fehlen. Von Stephanie Baczyk

Christopher Trimmel ist eigentlich immer gut drauf. Aber an diesem Freitagmittag im Stadion an der Alten Försterei strahlt er noch ein bisschen mehr als sonst: Unions Rechtsverteidiger hat gerade seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag bis Ende Juni 2019 verlängert. "Es war eigentlich nie wirklich so, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe wegzugehen", sagt er. "Aber der Jüngste bin ich natürlich auch nicht mehr, deshalb freut es mich umso mehr." Trimmel ist 30 Jahre alt, das meint er mit der Aussage, er sei "nicht mehr der Jüngste". Aber der Österreicher ist einer der Erfolgsgaranten des 1. FC Union in dieser Saison: Er hängt sich in jeden Zweikampf, liefert mit seinen Flanken Torvorlagen. Kein Wunder also, dass ihn die "Eisernen" mit einem neuen Vertrag ausgestattet haben. "Christopher hat dieses Jahr unheimlich konstant gespielt", lobt Trainer Jens Keller. "Er ist einer der besten Rechtsverteidiger der Zweiten Liga und deshalb ist das ein tolles Zeichen. Wir sind froh, dass er sich entschieden hat hierzubleiben."

Die minimale Chance nicht verschenken

Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen in Köpenick – voraussichtlich für die Zweite Liga, denn nach der jüngsten 1:3-Niederlage im Topspiel bei Eintracht Braunschweig beträgt der Abstand auf die Aufstiegsränge mittlerweile sechs Zähler. Bei zwei noch ausstehenden Spielen haben die "Eisernen" nur noch eine theoretische Chance auf die Bundesliga. "Aber wir haben sie noch nicht abgeschrieben", verrät Christoper Trimmel. "Wunder gibt es immer wieder." Was auffällt: Der großen Enttäuschung und Niedergeschlagenheit nach dem Braunschweig-Spiel ist Trotz gewichen – und der Wille, in den letzten beiden Partien überzeugende Leistungen abzuliefern. "Die Chance ist minimal, aber wir buckeln und arbeiten das ganze Jahr über", sagt Mittelfeldspieler Stephan Fürstner über die Aufstiegschance. "Ich finde, wenn man die kleine Chance, die man noch hat, einfach herschenkt, dann macht man sich im Urlaub Vorwürfe."

Ohne Leistner, Puncec, Polter und Skrzybski

Gegen den 1. FC Heidenheim ist das Stadion an der Alten Försterei ausverkauft – es wird emotional am Sonntag. Auch, weil einige Spieler den Verein nach dieser Spielzeit verlassen werden, unter anderem wohl der mittlerweile 36-Jährige Benjamin Köhler. Auch über einen Wechsel von Innenverteidiger Toni Leistner, der in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr auflaufen wird, ist in den letzten Wochen spekuliert worden. Leistners Vertrag läuft zwar bis Sommer 2018, er hat aber nie ein Geheimnis daraus gemacht, in England oder der Bundesliga spielen zu wollen. "Man weiß nie, was passiert", gibt sich Jens Keller nachdenklich. "Er hat eine tolle Saison gespielt, ist ein toller Innenverteidiger. Wir wollen ihn natürlich um jeden Preis halten." Der Trainer muss gegen Heidenheim nicht nur auf Leistner verzichten, er muss auch seinen zweiten Innenverteidiger Roberto Puncec aufgrund dessen gelb-roter Karte aus dem Braunschweig-Spiel ersetzen. Für die beiden rücken Emanuel Pogatetz und Fabian Schönheim in die Startelf. Stürmer Sebastian Polter wird nach abgesessener Rotsperre erst gegen Fürth wieder zur Verfügung stehen. Und auch beim verletzten Flügelspieler Steven Skrzybski hofft Keller, "dass er dann wieder eingreifen kann".

"Bis zum letzten Moment fighten"

Im letzten Heimspiel der Saison will der 1. FC Union noch mal alles raushauen. "Einfach um unseren Fans zu zeigen, dass wir stolz sind, dass sie uns so unterstützt haben in dieser Saison", gibt sich Philipp Hosiner kämpferisch. Auf die anderen Teams an der Tabellenspitze schaut keiner, auch wenn deren Ergebnisse darüber entscheiden, ob der Traum vom Wunder in Köpenick weiterlebt. "Wir sind es uns, den Fans und dem Verein schuldig, bis zum letzten Moment zu fighten", sagt Stephan Fürstner.