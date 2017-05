Nachdem auch das dritte Auswärts-Topspiel seit April bei einem direkten Konkurrenten verloren wurde, klang es nach kollektiver Aufgabe. Sechs Punkte und ebenso viele Tore Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch zwei zu spielenden Partien müsste Union nun aufholen. Also die eigenen beiden Spiele gewinnen und auf gleich einen doppelten Patzer von Hannover 96 (oder eben Braunschweig) hoffen. Der Aufstieg ist so weit entfernt wie in der ganzen, nach wie vor großartigen Saison noch nicht.

Ob dem eisernen Anhang die Doppeldeutigkeit bewusst war? Zu dem 1980er-Jahre-Popsong "Give it up" von KC & The Sunshine Band intonierten die mit nach Braunschweig gereisten Fans vom 1. FC Union Berlin den trotzigen Schlachtruf "Scheiß auf Liga eins".

Pressesprecher Christian Arbeit schilderte auf radio eins die Stimmung in der Mannschaft: "Aus einer Situation, in der man vieles noch selbst in der Hand hat, in eine Situation zu kommen, in der man ein Wunder braucht", das sei schon "nicht so leicht zu verarbeiten".



Angesichts der Konstellation hat er aber noch einen kleinen Funken Resthoffnung: "Es ist ja nicht so, dass es im Fußball noch keine Wunder gegeben hätte."

Es müsse jetzt darum gehen, nicht abzuschenken, sondern seinen eigenen Beitrag zu leisten: "Wenn wir die beiden letzten Spiele gewinnen, sieht auch das Torverhältnis gleich wieder positiver aus. Und da einer der beiden anderen Vereine ja zwei Mal verlieren müsste, sieht dann auch bei denen die Tordifferenz wieder anders aus. Es kann am Ende also am letzten Spieltag bis zur letzten Minute um jeden Treffer gehen", rechnet Arbeit.