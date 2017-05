Wegen einer Laufveranstaltung ist Sonntagvormittag mit Verkehrsbehinderungen in der westlichen Berliner Innenstadt zu rechnen. Der Halbmarathon "BIG 25 Berlin" startete um zehn Uhr am Olympiastadion.



Die Strecke führt über die Reichsstraße über die gesamte Ost-West-Achse - also Kaiserdamm, Bismarckstraße, Straße des 17. Juni und Unter den Linden. Gesperrt sind außerdem die Leipziger und Tiergartenstraße, Klingelhöferstraße und An der Urania, ebenso Tauentzienstraße, Kurfürstendamm, Kantstraße, Masurenallee und Reichsstraße.

Gesperrt sind zahlreiche weitere Straße entlang der Laufstrecke. Betroffen davon sind auch mehrere BVG-Buslinien, die umgeleitet werden.