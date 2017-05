Fabian Wiede hat den Berliner Füchsen in der Handball-Bundesliga ein Unentschieden gegen den SC Magdeburg gerettet. Der Nationalspieler traf kurz vor Schluss zum 25:25. Damit erhalten sich die Berliner die Chance auf einen Champions-League-Platz.

Die Füchse Berlin können weiter auf den dritten Platz und die damit verbundene (fast sichere) Champions-League-Qualifikation in der Handball-Bundesliga hoffen. Gegen den SC Magdeburg kamen die Füchse am Mittwochabend in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle zwar nicht über ein 25:25 hinaus, doch eine weitere Niederlage nach dem verlorenen EHF-Pokalfinale konnten sie gerade noch abwenden.