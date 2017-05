Am 20. und 21. Mai findet in Göppingen (Baden-Württemberg) der von der Europäischen Handballföderation (EFH) organisierte Europapokalwettbewerb für Handball-Vereinsmannschaften statt. Das Halbfinale, das Finale und das Spiel um Platz drei werden als Final Four-Turnier ausgetragen. 2013 und 2016 fand es in Nantes statt, 2014 und 2015 in Berlin. 2017 ist Göppingen dran. Die Berliner Füchse treten am Samstagnachmittag im Halbfinale gegen den französischen Vizemeister Saint-Raphaël an. Das Spiel um Platz 3 und das Finale finden am Sonntag, 21. Mai statt.