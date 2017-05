Klubweltmeister sind die Handballer der Füchse Berlin bereits. Jetzt wollen sie auch einen Startplatz in der Champions League. Das schafften sie zuletzt vor vier Jahren. Die Chance ist gering, aber immerhin da, sagt Manager Bob Hanning. Von Jens-Christian Gußmann

Neid ist Füchse Manager Bob Hanning fremd. Wenn er an die Summe denkt, die Fußballvereinen gezahlt wird, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren, wirkt er eher amüsiert. 20 Millionen Euro - davon wagt Hanning nicht mal zu träumen. "Ich würde mit zehn Prozent davon schon sehr glücklich sein", sagt er im Gespräch mit dem rbb.

"Aber wenn wir realistisch sind und sagen, wir hätten eine Chance in der Champions League aufs Viertelfinale, dann lassen sich damit schon 300.000 bis 500.000 Euro verdienen." Bei einem Gesamtetat von etwa fünf Millionen Euro, könnte man damit ein Zehntel des Etats abdecken. Für die Füchse geht es in den letzten fünf Saisonspielen also um viel Geld.

Momentan steht die Mannschaft auf dem vierten Rang, aber der dritte Tabellenplatz ist noch erreichbar. Und dieser Rang bringt quasi eine Art Gewohnheitsrecht für die Champions-League-Teilnahme mit sich. "Fest sind Platz eins und zwei", sagt Hanning, "aber Platz drei war bis jetzt in allen Jahren mit dabei."

Ganz vorne in der Tabelle kämpfen Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen um die Meisterschaft. Mit gehörigem Abstand folgen drei Teams: der THW Kiel, die Füchse und Magdeburg, jeweils nur durch einen Minuspunkt voneinander getrennt. Mit anderen Worten: Alle drei dürfen sich noch Hoffnungen auf die europäische Königsklasse machen.