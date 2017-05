Falls Hertha ein neues Stadion bauen lässt, sollen die Mitglieder bei dem Standort mitreden dürfen. Das versprach Vereinspräsident Gegenbauer bei einer Mitgliederversammlung am Dienstag - auch weil der Vorschlag für einen Standort in Brandenburg umstritten ist.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in der Debatte um seine zukünftige Spielstätte eine stärkere Einbindung seiner Fans versprochen. "Präsidium und Aufsichtsrat haben beschlossen, dass es im Falle eines Neubaus eine Mitgliederbefragung geben wird, dessen Ergebnis für die Entscheidung des Klubs verbindlich ist", erklärte Präsident Werner Gegenbauer auf der Mitgliederversammlung am Dienstagabend. "Nichts geschieht gegen den Willen der Mitglieder."

Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag stellte eine Gruppe von Fans deshalb den Antrag, eine Heimspielstätte in Brandenburg auszuschließen. Die Klubführung lehnte den Antrag aber ab. Zur Begründung hieß es, der Verein und damit die Mitglieder seien laut Satzung nicht zuständig, sondern Präsidium und Aufsichtsrat.



Daraufhin entwickelte sich auf der Versammlung mit mehr als 1.500 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern eine lebhafte Diskussion. Letztlich einigte man sich darauf, dass der Inhalt des Antrages als Empfehlung an das Präsidium und an den Aufsichtsrat weitergegeben wird. Etliche enttäuschte Fans verließen demonstrativ den Saal.