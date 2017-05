Überraschende Wende in der Debatte um eine neue Fußballarena für Hertha BSC: Statt eines Neubaus kommt nun doch wieder der Umbau des Berliner Olympiastadions ins Spiel. Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass dies möglich wäre. Sehr zur Freude der Stadt.

Es ist gerade einmal 50 Tage her, da präsentierte Hertha BSC in einem aufwändigen Image-Film, wie sich der Verein seine neue Fußball-Arena vorstellt: Steil, nah, laut. Einen Standort präferierte der Verein damals: direkt neben dem Olympiastadion im Olympiapark - zwischen Hockeystadion und Hanns-Braun-Straße. Doch nun sieht es so aus, als ob die Lösung der seit Jahren offenen Stadionfrage noch näher liegt.

Eine neue Studie des Architekturbüros Gerkan, Marg und Partner (gmp) habe ergeben, dass ein Umbau des Olympiastadions tatsächlich möglich ist, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung des Vereins und des Berliner Senats. "Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass ein Umbau des Olympiastadions nicht in Betracht kommt. Unsere Studie hat nun für uns überraschend eine grundsätzliche Machbarkeit bestätigt", wird Hertha-Präsident Werner Gegenbauer zitiert.