Herthas Pal Dardai denkt über Darmstadt nach - "Junge Spieler denken nicht nach – das kann unser Glück sein"

11.05.17 | 16:53 Uhr

Im letzten Auswärtsspiel der Saison will Hertha BSC Kurs in Richtung Europa halten. Dabei kämpfen die Berliner beim Absteiger Darmstadt gegen die Auswärtsschwäche und gegen die Verletztenmisere. Helfen sollen nun die Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Von Dennis Wiese

Pal Dardai muss ein guter Pokerspieler sein. In die Karten schauen lässt sich Herthas Cheftrainer nie. Was er vorhat, vertuscht er stets mit einem schelmischen Grinsen. Wer neben Youngster Jordan Torunarigha den zweiten Platz in der Innenverteidigung einnimmt? "Ich habe da was im Kopf, aber ich sage es nicht. Sonst fängt der Junge noch an zu chillen." Florian Baak (18), Sidney Friede (19) und Nico Beyer (20) sind die Kandidaten. Hertha wird mit einer Bubi-Abwehr auflaufen, weil Sebastian Langkamp und John Brooks gesperrt sind.



Linksverteidiger Marvin Plattenhardt kann nach einem Muskelfaserriss vermutlich noch nicht spielen. Für Plattenhardt wird links wohl wieder Maximilian Mittelstädt (20) beginnen, beste Karten in der Innenverteidigung hat nach den Eindrücken der Woche Florian Baak. Er trug in den Trainingsspielen zumeist das Leibchen der A-Mannschaft und gab gegen Bremen bereits sein Bundesligadebüt.

Manager Preetz: "Junge Spieler können sich näher an die Startelf heranspielen"

Herthas Manager Michael Preetz hofft, dass die Nachwuchsspieler mehr sind als nur Notnagel in der prekären Personalsituation. Er drückt die Daumen, dass die Talente die Bewährungsproben nutzen und sich für die erste Elf empfehlen - so wie es Jordan Torunarigha geschafft hat, der mittlerweile auf sechs Bundesligaspiele kommt. Mit dem ehemaligen Jugendtrainer Pal Dardai als heutigem Cheftrainer hat der Nachwuchs einen großen Förderer, der Jahrgang der "99er" gilt nicht nur beim Ungarn als hochtalentiert. Dardai gebe den jungen Spielern aber keine Chance, weil er sie für nette Jungs halte, sondern weil sie sich im harten Profi-Training bewährt hätten.



Auch Mittelfeldspieler Arne Maier sei nah dran an seinem Bundesligadebut. Es macht sich bezahlt, dass Dardai die Talente regelmäßig mit den Profis trainieren lässt. Herthas dünne Personaldecke, mit vielen verletzten und gesperrten Defensivspielern, bringt den Nachwuchs nun plötzlich ganz nah an einen Startelfeinsatz. Was Dardai gefällt: "Die Jungprofis denken nicht nach, worum es geht. Die freuen sich einfach zu spielen." Das könne in der entscheidenden Saisonphase Herthas Glück sein.

Überhaupt sind die beiden ausstehenden Spiele in Darmstadt und gegen Leverkusen auch ein Ausblick auf die kommende Zeit. Pal Dardai sieht es so: "Wir wollen die negativen Dinge aus dieser Saison nicht in den Urlaub mitschleppen. Es wäre wichtig, auswärts mal wieder zu punkten. Das wäre auch gut für den Teamgeist. Idealerweise mit vier Punkten und Europa als Bonus." Die Ausgangslage dafür sei nicht die schlechteste, glaubt Manager Michael Preetz. Hertha habe es als Tabellensechster noch immer selbst in der Hand, die Qualifikation für die Euro League zu schaffen.

Der kommende Gegner Darmstadt 98 hat seit jeher das Prädikat "unangenehm". Seit der frühere Nationalspieler Torsten Frings Ende 2016 das Traineramt bei den Lilien übernommen hat, gab es plötzlich Hoffnung im Abstiegskampf, mit einem ungeahnten Lauf im April: Drei Siege in Serie halfen, den rechnerischen Abstieg aufzuschieben.



Seit der vergangenen Woche und einem 0:1 bei den Bayern ist der Gang in die Zweitklassigkeit nun nicht mehr abzuwenden. Darmstadt wird das vorerst letzte Bundesligaspiel im Stadion am Böllenfalltor sicher mit der "Jetzt-erst-recht-Mentalität" spielen: unbeschwert, ohne Druck, unberechenbar. Für Hertha, die mit neun Auswärtsniederlagen hintereinander anreist, eine spannende Aufgabe. Herthas verletzter Defensivspieler Niklas Stark sagt, Wille, das Kämpferische und Gemeinschaftliche hätten Darmstadt ausgezeichnet. "Wenn sie das alles auf den Platz bringen, ist es schwer zu gewinnen - gerade in Darmstadt."

Ein Offensivfestival dürfte das Aufeinandertreffen laut Statistik nicht werden. Beide Mannschaften, Hertha (316) und Darmstadt (315), haben in dieser Saison die wenigsten Torschüsse der Liga abgegeben. Pal Dardai wird einen besonderen Plan brauchen, um mit seiner Mannschaft bei Absteiger Darmstadt zu bestehen. Vor dem Spiel lässt sich der Trainer natürlich nicht in die Karten schauen.

