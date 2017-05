Audio: Inforadio | 20.05.2017 | Guido Ringel

2:6-Pleite gegen Leverkusen - Hertha landet auf Platz 6 und muss jetzt auf Dortmund hoffen

20.05.17 | 18:25 Uhr

Das wollte Hertha eigentlich vermeiden: Die Berliner müssen vielleicht wieder in die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Nach einer herben 2:6-Pleite daheim gegen Leverkusen schließt Hertha die Saison auf Platz 6 ab und ist jetzt von Dortmund abhängig.



Hertha BSC hat die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League vorerst verpasst. Die Berliner verloren am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag vor eigenem Publikum am Samstag mit 2:6 (0:3) gegen Leverkusen und beenden die Saison auf Platz 6 - weil der 1. FC Köln sein Spiel gewann und damit auf Platz 5 landete, der für die Teilnahme an der Gruppenphase berechtigt. Hertha muss also vielleicht wieder in der dritten Qualifikationsrunde ran. Dort waren die Berliner im Sommer 2016 gefordert - und nach zwei Spielen gegen Bröndby Kopenhagen ausgeschieden.

Hoffen auf Pokalsieg von Dortmund

Vor 58.000 Zuschauern erzielten Javier Hernández (5.), Kai Havertz (31./45+1), Stefan Kießling (64.) und Charles Aranguiz (81./beide Foulelfmeter) sowie Joel Pohjanpalo (90.) die Tore für die Gäste. Mitchell Weiser (71.) und Sami Allagui (86., Foulelfmeter) gelang für die Platzherren nur Ergebniskosmetik. Hertha kassierte die zehnte Niederlage in der Rückrunde und die vierte Heimniederlage insgesamt - und steht in der Europa League nur im Falle eines Pokalsieges von Borussia Dortmund (27. Mai) in der Gruppenphase. Sollte Eintracht Frankfurt den Cup holen, muss Hertha in die Qualifikation.



Hertha fehlte bei bestem Fußballwetter auch Glück und Können: Weiser schoss erst frei aus elf Metern am Bayer-Gehäuse vorbei (9.). Später köpfte er aus fünf Metern daneben (24.). Nach der Pause versuchte es Hertha zwar nochmals mit dem Mut der Verzweiflung. Doch Vedad Ibisevic vergab die große Chance, das Spiel noch einmal spannender zu machen. Nach Foul von Vladimir Dardida an Anánguiz verwandelte schließlich Kießling den Elfmeter zum 4:0 für Leverkusen. Der Treffer von Weiser und das Elfmetertor von Allagui, der zum FC St. Pauli wechselt, änderten nichts mehr. Zumal Aránguiz den zweiten Elfmeter für Bayer ebenfalls sicher einschoss und auch noch der eingewechselte Pohjanpalo traf.



Termine Die dritte Qualifikationsrunde für die Europa League findet am 27.07./03.08. statt, danach gibt es noch Playoffs. Die Gruppenphase beginnt Mitte September.



Die Bundesliga-Saison startet am 18. August, die erste DFB-Pokalrunde wurde auf den 11.-14. August terminiert. Vom 17. Juni bis 2. Juli findet in Russland der Confed Cup statt - Marvin Plattenhardt wurde für den DFB-Kader nominiert.



"Komisch, nach so einem Spiel zu feiern"

"Grundsätzlich bin ich stolz, was wir erreicht haben. Aber zum Abschluss war es nicht das Spiel, das wir uns vorgenommen haben. Es ist richtig schiefgelaufen", sagte Kapitän Vedad Ibisevic. Jetzt sind die Berliner Profis, die von den punktgleichen Kölnern (beide 49) aufgrund des Torverhältnisses noch abgefangen wurden, alle BVB-Fans: "Ja, aber ich möchte auch die Quali-Runde nicht negativ sehen. Für mich ist das Ziel erreicht. So oder so", betonte Ibisevic. "Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt. Es ist ein bisschen komisch, nach so einem Spiel zu feiern", sagte Marvin Plattenhardt.



Die wichtigsten Erkenntnisse des Spieltages

Bayern München ist Meister, Leipzig Vize-Meister, Dortmund qualifiziert sich als Dritter direkt für die Champions League, Hoffenheim muss als Vierter in die Qualifikation.



Hamburg muss nicht (!) in die Abstiegs-Relegation, sondern der VfL Wolfsburg. Ingolstadt und Darmstadt sind abgestiegen.



Das Spiel in Zahlen

Berlin: Jarstein - Pekarik, Brooks (46. Langkamp), Torunarigha, Plattenhardt - Darida, Allan (46. Skjelbred) - Weiser, Esswein (69. Allagui) - Ibisevic, Kalou. - Trainer: Dardai



Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Jedvaj, Wendell (71. da Costa) - Baumgartlinger, Aranguiz - Havertz, Brandt - Hernandez (79. Bailey), Kießling (73. Pohjanpalo). - Trainer: Korkut



Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Tore: 0:1 Hernandez (5.), 0:2 Havertz (31.), 0:3 Havertz (45.+1), 0:4 Kießling (64., Foulelfmeter), 1:4 Weiser (71.), 1:5 Aranguiz (81., Foulelfmeter), 2:5 Allagui (86., Foulelfmeter), 2:6 Pohjanpalo (90.)

Zuschauer: 55.617

Gelbe Karten: Allan (3), Ibisevic (7), Darida (6) - Wendell (8)



Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre)

Torschüsse: 14:16

Ecken: 3:6

Ballbesitz: 50:50 Prozent

Zweikämpfe: 73:94