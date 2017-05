Die Saison 2016/17 begann für Hertha BSC mit einer Enttäuschung in Kopenhagen. Gegen Bröndy IF kam im August das Europa-League-Aus nach nur zwei Spielen. "Das war eine bittere Niederlage", sagte Berlins damaliger Kapitän Fabian Lustenberger. "Wir haben es aber verbockt - muss man wohl sagen und sind selber schuld." Dafür spielte die "alte Dame Hertha" gerade wegen der fehlenden Doppelbelastung dann aber eine starke Hinrunde, von der sie noch immer profitiert. Hertha hat traditionell Probleme mit der englischen Woche, wie Manager Michael Preetz bereits im Sommer analysierte. "Wenn wir alle drei Tage spielen mussten, haben wir uns deutlich schwerer getan. Das hat auch damit zu tun, dass wir es nicht gewohnt sind wie Bayern München oder Borussia Dortmund."

So hat der FSV Mainz 05 trotz des Ausscheidens nach der Gruppenphase diese Saison rund sechs Millionen Euro eingespielt. Tolle Europapokalspiele folgten Niederlagen und Abstiegskampf in der Liga. Ein warnendes Beispiel für Herthas Coach Trainer Pal Dardai. "So viele Mannschaften haben es schon in die Europa League geschafft. Und haben dann im nächsten Jahr Probleme mit dem Abstieg. Das wollen wir nicht." Deshalb muss das Management der Hertha seine Hausaufgaben vor dem möglichen Abenteuer Europa noch machen - wenn es klappt mit der erneuten Qualifikation.