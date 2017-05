"Natürlich haben sie keine Profi-Erfahrung", sagte Dardai. "Es ist ein großer Unterschied, ob man in der U-19 ein gutes Spiel macht oder in der Bundesliga spielt: Im Stadion sind zehntausende Zuschauer, die Kameras sind da, jeder Fehler wird 120 Mal gezeigt. Damit muss man erst einmal klarkommen."

Im Winter hatten die Blau-Weißen mit Jens Hegeler einen gestandenen, flexiblen Defensivmann verkauft. Und jetzt muss es die Jugend richten - so wie Jordan Torunarigha. Mit 19 Jahren und sechs Bundesligaspielen ist er plötzlich einer der Routiniers. Über die neue Rolle freute er sich: "Ich wollte in dieser Saison mein Debüt geben und dann gucken, wie es weitergeht. Jetzt habe ich schon sechs Bundesligaspiele", sagte Torunarigha. "Das ging alles viel schneller, als ich gehofft hatte."

Torunarigha ist wegen der Personalnot in der Innenverteidigung gesetzt. Für den Platz neben ihm läuft in dieser Trainingswoche das Casting. Drei Berliner Jungs aus Herthas Nachwuchsakademie werden in den Trainingsformen im Wechsel getestet: Nico Beyer, Florian Baak und Sidney Friede. Jeder von ihnen hat andere Stärken, betonte Pal Dardai: "Nico Beyer hat in der Ausbildung sehr viel mit Jordan zusammengespielt. Die beiden kennen sich sehr gut. Florian Baak ist schneller und Sidney Friede hat das beste Spielverständnis."

1, 2 oder 3 - einen wird Dardai in Darmstadt aufs Feld schicken. Nico Beyer ist 20, spielt vorwiegend in Herthas 2. Mannschaft. Florian Baak ist 18, hat seinen Profivertrag schon unterschrieben und sammelte gegen Bremen erste Bundesligaminuten. Sidney Friede, 19, ist Teil der deutschen U-19-Nationalelf.