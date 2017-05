Nach 34 Spielzeiten in der Fußball Bundesliga ist es eine echte Premiere: Zum ersten Mal empfängt Hertha BSC den RB Leipzig im Olympiastadion. Für beide Teams geht es am Samstag um viel. Und Hertha hat noch eine Rechnung offen. Von Jakob Rüger

In Deutschland gibt es in dieser Saison keinen Verein, der mehr polarisiert als Aufsteiger RB Leipzig. Fans protestieren und boykottieren. Und einige verlieren in ihrer Abneigung auch gern das Maß, wie etwa im Februar die Anhänger von Borussia Dortmund.

Auch die Hertha-Fans hatten im Hinspiel in Leipzig protestiert und nannten das Team nur eines von vielen Produkten des RB-Hauptsponsors Red Bull. Vor dem Spiel nun (Samstag, 15:30 Uhr) ist Herthas Geschäftsführer Michael Preetz um Nüchternheit bemüht: "Wir bewerten die Partie in erster Linie sportlich und suchen deshalb vor allem sportlich eine Antwort gegen einen starken Gegner." Den Gästen aus Leipzig fehlen nur noch zwei Punkte, um die Saison mindestens auf Rang drei zu beenden. Das würde bedeuten, dass Leipzig nach seiner ersten Bundesligasaison ab Herbst erstmals in der Champions League spielt.