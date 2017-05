Wenn man sich die Geschichte von Inferno Cottbus ansieht, dann haben die sich Ende der 90er Jahre als Stimmungs-Dachverband gegründet und nicht als rechte Schlägertruppe. Damals haben sich in dieser Gruppe alle Fans vermischt, die Lust auf Ultrakultur, Stimmung, einen bunten Fanblock und Choreographien hatten. Diese Gruppe hat sich dann 2001 gespalten in das, was Inferno Cottbus heute ist, nämlich eine extrem rechte Schlägertruppe. Gleichzeitig sind damals aus dem Inferno andere Gruppen in Cottbus entstanden, wie z.B. das Collettivo Bianco Rosso, Ultima Raka - die haben alle verschiedene Einstellungen zu Gewalt, zu Diskriminierung und sind politisch verschieden verortet. Die Rechten unterwandern also niemanden von außen, sondern waren bereits von Anfang an da.

Das besonders Spannende an Cottbus ist, dass wir seit ein paar Jahren keine explizite Kameradschaftsstruktur sehen. Es gibt zwar die NPD und die Identitäre Bewegung, aber Kameradschaftsstrukturen sind eher untergetaucht und ich würde sagen, sie haben sich in den Fußball verlagert. Insofern hat sich in Cottbus eine starke Überlagerung des rechtsextremen Milieus mit dem rechten und gewaltaffinen Teil der Fanszene entwickelt. Es ist auch bekannt, dass ein Teil der rassistischen Übergriffe der letzten zwei Jahre auf das Konto von Angehörigen des Inferno Cottbus und ihrer Jugendgruppe der Unbequemen Jugend gehen.