Beide Vereine werden im Sommer 125 Jahre alt - der FC Liverpool ein paar Wochen vor Hertha BSC. Am 29. Juli werden die Herthaner das Klopp-Team zu einem Freundschaftsspiel im Olympiastadion empfangen.

Zum 125. Geburtstag von Hertha BSC kommt der FC Liverpool am 29. Juli zu einem Freundschaftsspiel ins Olympiastadion. Auch 18-malige englische Meister wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Das Motto der Begegnung lautet: "Celebrating football since 1892. Wir feiern Fußball seit 1892."

"Nicht nur, dass dieses Spiel perfekt in unsere Vorbereitung passt, vor allem soll es ein unvergesslicher Tag für uns alle und besonders unsere Anhänger werden", sagte Hertha-Manager Michael Preetz.