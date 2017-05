Die jungen Confed-Cup-Fahrer fehlen allerdings in der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Polen im Juni. Gleich neun potenzielle Stammspieler müssen dort im Aufgebot von U21-Coach Stefan Kuntz ersetzt werden. Mit dabei im Kuntz-Team sind auch die Berliner Niklas Stark und Mitchell Weiser und sorgen in dem Nachwuchsteam mit ihrer Bundesliga-Erfahrung für Sicherheit.



Angeführt wird das noch 25-köpfige Nachwuchs-Aufgebot, das Kuntz am Mittwoch gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw in Frankfurt bekanntgab, vom Schalker Max Meyer, dem Bremer Serge Gnabry und Kapitän Maximilian Arnold. Während des Trainingslagers im Juni wird der Kader für das Turnier dann noch auf 23 Profis reduziert.



Die U21-EM findet vom 16. bis 30. Juni in Polen statt. Die DFB-Auswahl spielt in der Vorrunde gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).