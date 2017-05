Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält Leichtathletik-Veranstaltungen im Olympiastadion auch nach einem möglichen Umbau zum Fußballstadion für möglich. Auch in einer reinen Fußballarena könne es eine flexibel rückbaubare Tartanbahn geben, sagte er der "B.Z. am Sonntag". Das werde jetzt ausgelotet.



Zudem stellte Müller für den Umbau öffentliche Gelder in Aussicht. Das Land Berlin werde sich "natürlich nicht raushalten", so Müller. Wie hoch die Umbaukosten sein könnten, konnte Müller nicht sagen.



Fußball-Bundesligist Hertha BSC und der Berliner Senat hatten am Freitag mit einer gemeinsamen Erklärung überrascht, dass bei Herthas Plänen für ein Fußballstadion auch ein weiterer Umbau des Olympiastadions eine erstzunehmende Alternative sei.