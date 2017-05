Der Berliner Niko Kovač freut sich auf die Heimkehr an diesem Wochenende. Er kommt in seiner Funktion als Eintracht Frankfurt-Trainer. Er freut sich auf die einzigartige Atmosphäre, sagt er dem rbb: "Die Liga ist zu Ende. Die Bühne Bundesliga ist zu - jetzt geht die Pokalbühne auf."

Das Scheinwerferlicht liegt diesmal auch auf ihm, auf Niko Kovač - dem Berliner Jungen. In seiner Stadt, in seinem Stadion. Kovač hat Respekt vor der Historie des Berliner Olympiastadions. "Jeder, der die Geschichte kennt, weiß, was dieses Stadion alles erlebt hat", sagt der Trainer. Jetzt in diesem Stadion vor 75.000 Leuten spielen zu dürfen, sei einzigartig. Immerhin schaue nicht nur Deutschland zu, sondern die halbe Welt.