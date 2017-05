Berlins Innensenator Andreas Geisel hat für den Fall, dass das Olympiastadion tatsächlich umgebaut werden sollte, einen vorübergehenden Umzug von Hertha auf das Maifeld ins Spiel gebracht. Der SPD-Politiker bezifferte eine mögliche Umbauzeit in der Zeitung " BZ " auf "mindestens" 15 Monate. "Wir sind natürlich an einer kurzen Bauzeit interessiert", sagte Geisel.

Der Fußball-Bundesligist und die Berliner Regierung hatten am Freitag mit der gemeinsamen Erklärung überrascht, dass bei Herthas Stadionplänen auch ein Umbau des Olympiastadions eine ernstzunehmende Alternative sei. Diese Variante galt zuvor als ausgeschlossen.

Dem rbb-Sportplatz sagte Hertha-Manager Michael Preetz, dass bei einem Umbau die Optik des Olympiastadions "im Wesentlichen" erhalten bleiben würde. "Es ist klar, dass es um eine Spielfeld-Absenkung gehen müsste", so Preetz. "Der Unterring würde näher ans Spielfeld herangehen müsste. Es sind Ideen da, mit einer Videowall Teile im Oberring abzuhängen." Es gebe sogar die Möglichkeit, "in beiden Fankurven - und besonders in unserer Ostkurve - dann möglicherweise zwischen Sitz- und Stehplätzen zu switchen. Das würde dazu führen, dass die Ostkurve sich eigentlich dramatisch vergrößern müsste. Dann müsste eine Zuschauerkapazität zwischen 55.000 und 70.000 möglich sein", so Preetz weiter. Das seien aber noch keine belastbaren Aussagen.

Ziel der Umbauten ist, dass die Zuschauer nicht mehr so weit weg sitzen. Hertha BSC verspricht sich davon eine bessere Stimmung im Stadion.