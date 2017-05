Unerwartet deutlich hat Turbine Potsdam auf eigenem Platz verloren. 0:4 unterlag das Team am Sonntagnachmittag gegen den Liga-Dritten Bayern München. Damit ist für Turbine der Championsleague-Platz in weite Ferne gerückt.



Durch die Niederlage der Potsdamerinnen wurde der VfL Wolfsburg am Sonntag bereits vorzeitig Meister: Zwar verlor das Team von Trainer Ralf Kellermann beim SC Freiburg ebenfalls - 0:2 (0:0) hieß es hier nach 90 Minuten -, da aber Verfolger Potsdam unterlag, ist der VfL nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Es ist der dritte Meistertitel für das Frauenbundesliga-Team.