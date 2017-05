Ein deutsches Team schaffte das, was 21 anderen Spitzenteams des Weltradsports nicht gelang: Die Mannschaft Sunweb verhalf am Sonntag ihrem niederländischen Kapitän Tom Dumoulin zum Sieg des Giro d'Italia 2017. Einer der wichtigsten Helfer des Tour-Siegers war dabei ein Berliner: Simon Geschke.

Am Tag nach dem großen Sieg für das deutsche Team diskutierte nun die Radsportwelt darüber, welcher deutsche Fahrer das Potenzial für einen großen Tour-Sieg hätte. "Das weiß ich nicht", sagte Sunweb-Manager Iwan Spekenbrink. Und er verriet auch: "Wir wollen junge deutsche Fahrer in die Position bringen, Rundfahrten zu gewinnen. Deutschland ist ungeduldig, aber so etwas braucht Zeit. Es wird auf jeden Fall eine schöne Reise."

Zwar kam Geschke durch und leistete beispielhafte Unterstürzung für seinen Kapitän, ein Siegfahrer für die die großen Touren aber ist er nicht. Doch das weiß er auch. In der Frage, ob er künftig einen deutschen Anwärter auf einen Sieg bei den großen Touren sieht, ist Geschke vorsichtig. "Ich finde, man sollte die Hoffnungen nicht zu hoch ansetzen. Ich würde es gern noch in meiner aktiven Karriere erleben, sehe aber im Moment in Deutschland noch niemanden, der einen Grand-Tour-Sieg einfahren könnte", sagte er am Tag nach dem Giro-Sieg für Dumoulin.