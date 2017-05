Kurz vor dem Sportfest eines muslimischen Vereins haben Unbekannte auf einem Sportplatz in Strausberg bei Berlin Schweinefüße an Bäume genagelt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat konkret auf das geplante Fest bezog.

Unbekannte haben auf einem Sportgelände in Strausberg (Märkisch-Oderland) rohe Schweinehufe an Bäume genagelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, richtete sich die Tat vermutlich gegen das Familien- und Sportfest Muslim Cup 2107 des Islamic Relief Deutschland (IRD), das am 1. Mai auf dem Platz stattfinden sollte.

Auch auf einem Basketballplatz auf dem Areal seien Schweinehufe entdeckt worden, hieß es. Die Täter zerschnitten zudem insgesamt zwölf Fußballtore des Sport- und Erholungszentrums in der Landhausstraße. Bei dem Fest war u.a. ein Fußballturnier geplant.



Der Staatsschutz ermittelt. Es wurde Strafanzeige wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Sendung: Brandenburg aktuell, 01.05.2017, 19.30 Uhr