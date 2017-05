"Was die da machen, war für mich unvorstellbar"

Rollstuhl-Skater in Berlin

Rollstuhl-Skaten kommt gerade in den USA und Australien aus seiner Nische hervor. Das WCMX - Wheelchair Motocross - soll sich auch in Berlin etablieren. Ein Verein hat Profi David Lebuser für einen Kurs eingeladen, der am Wochenende startet. Von Frieder Rößler