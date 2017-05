Turbine Potsdam ist nach der bitteren 1:3 Heimniederlage am Wochenende gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg zurück in der Erfolgsspur. Am Mittwochabend bezwang das Team von Cheftrainer Matthias Rudolph Bayer Leverkusen mit 2:1 (2:0). Beide Tore für Turbine erzielte Tabea Kemme (12./35. Minute). Merle Barth (59./Foulelfmeter) verkürzte.