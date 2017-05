Topspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen: Turbine Potsdam bekommt am Sonntag Besuch von Tabellenführer Vfl Wolfsburg. Mit dem Auswärtssieg gegen Jena gehen die Turbinen gestärkt in die Partie - doch auch die Wolfsburgerinnen haben zuletzt Selbstvertrauen getankt.



Das Spiel wird ab 14 Uhr im rbb Fernsehen und im Livestream übertragen