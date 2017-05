Turbine Potsdam hat sein letztes Saisonspiel auswärts gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (0:1) gewonnen und sich so zum Abschluss der Bundesligasaison Platz drei gesichert. Die Tore für den Gast von der Havel erzielten Elise Kellond-Knight (43.) und Laura Lindner (69.). Stefanie Weichelt (29.) hatte für den Gastgeber zwischenzeitlich für die Führung gesorgt.



Bis kurz vor Ende der parallel laufenden Begegnung in München sah es so aus, als wenn Ex-Meister Bayern nach dem 4:0-Sieg am vergangenen Wochenende über Potsdam die Steilvorlage für die eigene Champions-League-Qualifikation nicht verwandeln könnte. Lange Zeit stand es an der Isar in der Partie gegen die SGS Essen 0:0. In Minute 85 und 90 aber schoss Bayern sich mit Treffern von Vivianne Miedema in die Champions League.