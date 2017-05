Nach der Rekord-Auslastung der "Alten Försterei" in der vergangenen Saison startet Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin am 14. Juni den Vorverkauf für die nächste Spielzeit. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, werden maximal 11.500 Dauerkarten in den Verkauf gehen - mehr als die Hälfte des Köpenicker Stadions, in das 22.012 Zuschauer passen.