Der 1. FC Union Berlin hat Marcel Hartel vom 1. FC Köln als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 21 Jahre alte offensive

Mittelfeldspieler erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020, wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten.



Hartel absolvierte für die Rheinländer insgesamt acht Bundesligaspiele, davon zwei in der aktuellen Saison.



"Nach meiner langen Zeit in Köln freue ich mich auf eine neue Herausforderung bei einem neuen Verein in einem anderen Umfeld", sagte Hartel, der im Kölner Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet worden war. "Der 1. FC Union Berlin hat in dieser Saison bewiesen, dass er auf einem sehr guten und erfolgreichen Weg ist."



Unions sportlicher Leiter Helmut Schulte lobte Hartel als "hochtalentierten Spieler". "Wir wollen ihn bei seiner Entwicklung unterstützen und sind davon überzeugt, dass Marcel eine Verstärkung für unsere Mannschaft sein kann", sagte er.