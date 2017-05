Beste Zweitliga-Saison der Geschichte - Union siegt zum Saisonabschluss in Fürth

21.05.17 | 17:29 Uhr

Erstmals ein Sieg in Fürth: Union verabschiedet sich mit einem 2:1-Auswärtssieg und Platz vier in die Sommerpause. Allerdings fiel der Abstand zum Relegationsplatz dann auch deutlich aus: sechs Punkte. Hannover und Stuttgart steigen direkt auf. Braunschweig ist in der Relegation.

Union Berlin hat die beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte mit einem Sieg beendet. Die Eisernen von Trainer Jens Keller setzten sich nach zuletzt zwei Niederlagen mit 2:1 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth durch. Rang vier und damit die beste Platzierung in der 2. Bundesliga war den Berlinern schon vor dem letzten Spiel sicher.



Kenny Redondo (38.) brachte die Hauptstädter mit seinem vierten Saisontor in Führung. Serdar Dursun, der zum zehnten Mal erfolgreich war, schlug für Fürth per Kopf zurück (66.). Für den Siegtreffer sorgte dann Polter, allerdings brauchte er dafür zwei Versuche.



Ein Pfiff, zwei Elfmeterschüsse

13.090 Zuschauer im Ronhof sahen eine unterhaltsame Begegnung. Die erste gute Gelegenheit hatte Berlins auffälligster Spieler Polter, der am Pfosten scheiterte (7.). Fürths Khaled Narey traf die Latte (22.). Beim 0:1 hatte Fürth Pech, als Tolcay Cigerci den Ball abfälschte. Der Ausgleich resultierte aus einer Ecke von Jürgen Gjasula.



Dem 1:2 war ein Foul von Lukas Gugganig an Polter vorausgegangen. Der Gefoulte traf dann vom Punkt, musste aber den Strafstoß wiederholen, weil zu viele Spieler in den Strafraum geeilt waren. Aber auch der zweite Versuch saß.

Keine Überraschung in Aufstiegs- und Abstiegsentscheidungen

Nach diesem letzten Spieltag gab es in der 2. Fußball-Bundesliga keine Veränderungen in den entscheidenden Tabellenrängen um Abstieg, Aufstieg und Relegation: Stuttgart wurde erster, Hannover zweiter - beide steigen direkt auf. Braunschweig spielt nun als Dritter in zwei Relegationsspielen - einem Niedersachsen-Derby - gegen Wolfsburg um Startplatz 18 der ersten Fußball-Bundesliga.



Würzburg und Karlruhe steigen direkt ab in die 3. Liga und 1860 München spielt in zwei Relegationsspielen gegen den 3. der 3. Fußball-Bundesliga, Jahn Regensburg um den 18 Startplatz der 2. Liga im nächsten Jahr.

Sendung: rbb Sportplatz, 21.05.2017, 22 Uhr