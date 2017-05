Endspiel in Friedrichshafen - Berlin Volleys greifen nach der achten Meisterschaft

07.05.17 | 11:12 Uhr

In Friedrichshafen wird heute die Deutsche Volleyball-Meisterschaft entschieden: Im dritten und letzten Playoff-Finale wollen die Berlin Volleys den 14. Titel für den Rekordmeister vom Bodensee verhindern und selbst zum achten Mal das Championat einfahren.

Im deutschen Volleyball-"Clasico" spielen der VfB Friedrichshafen und die Berlin Volleys am Sonntag (14.30 Uhr) die Deutsche Meisterschaft unter sich aus. Im letzten von drei Playoff-Finalspielen will der Rekordmeister VfB den Titel von Vorjahressieger Berlin zurück an den Bodensee holen. Für den DVV-Pokalsieger Friedrichshafen wäre es die 14. Meisterschaft der Vereinsgeschichte, die Gäste wollen ihren achten Titel perfekt machen. Berlin oder Friedrichshafen - seit 20 Jahren hat keine andere Mannschaft mehr den Titel geholt.

Schwarze Serie im zweiten Finale beendet

"Das ist wie Lotto"

"Jetzt ist alles wieder auf Null gestellt", sagte Mittelblocker Felix Fischer, der am Sonntag sein letztes Spiel für die Volleys bestreitet. Und Kapitän Robert Kromm stichelte in Richtung des Gegners: "Der VfB muss jetzt erst einmal zeigen, ob er zu Hause dem hohen

Erwartungsdruck auch standhalten kann." Sollten die Volleys als Verlierer vom Platz gehen, würden sie in dieser Saison ohne Titel bleiben, nachdem sie in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und CEV-Cup gewonnen hatten. Eine Prognose zum Ausgang des Showdowns am Bodensee wollte aber trotz des Heimvorteils nicht einmal VfB-Coach Vital Heynen abgeben: "Ich würde auf das Spiel kein Geld setzen, das ist wie Lotto", meinte der ehemalige Bundestrainer.

Sendung: Sportplatz, 07.05.2017, 22.00 Uhr